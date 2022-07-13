Дзамболат Цаллагов стал игроком московского «Торпедо»

Столичный «Торпедо» объявил о подписании двухлетнего контракта с 22-летним полузащитником Дзамболатом Цаллаговым. Соглашение предусматривает возможность продления ещё на один сезон. В московской команде футболист будет выступать под 17-м номером.



«Дзамболат Цаллагов родился 1 января 2000 года во Владикавказе. Выступал за молодёжные клубы ДЮСШ «Юность» (Владикавказ) (2007-2015), «Краснодар» (2015), СДЮШОР «Зенит» (2016), «Локомотив» (Москва) (2016-2019). Играл за команды «Локомотив-Казанка» (2019-2020), «Дайнава» (Литва) (2021). Провёл зимние сборы 2022 года с «Торпедо». В весенней части сезона-2021/22 Олимп-Первенства ФНЛ на правах аренды выступал за «СКА-Хабаровск». С июля 2022 года – футболист «Торпедо», – таким образом клуб представил новобранца на официальном сайте.



Отметим, что «Торпедо» готовится стартовать в новом сезоне в РПЛ. В прошлом сезоне москвичи выиграли ФНЛ, набрав 75 очков в 38 турах. В заключительном туре команда уступала «Кубани» 1:2 до 90+1-й минуты, когда в ворота соперника был назначен пенальти и счёт стал равным – 2:2. Чёрно-белые на 1 очко опередили «Факел» и «Оренбург».



В стартовом туре чемпионата России сезона-2022/23 «Торпедо» в воскресенье, 17 июля, примет «Сочи». Игра на «Арене Химки» начнется в 15:00 мск.