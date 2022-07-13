Конте высказался о возможном усилении «Тоттенхэма» перед новом сезоном

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о возможном усилении команды перед новым сезоном.
«В нашем плане было очень четко указано, какие позиции нам нужно улучшить. Мы это сделали, клуб очень хорошо сработал в этом трансферном окне. Для каждого тренера очень важно быстро получить игроков, потому что мы можем уже работать с ними. Было хорошо быстро подписать пять игроков. А теперь посмотрим. Мы всегда стремимся усилить состав, если есть возможность. Мы хотим улучшить состав численно, потому что играть в четырёх турнирах сложно. Нужен очень хороший состав, численный и качественный. Это будет тяжелый, требовательный сезон для нас, но мы хотим насладиться этим сезоном, чтобы сыграть в четырех турнирах и попробовать быть конкурентоспособными. Посмотрим, что произойдет. В ближайшие два месяца, если будет возможность усилить состав, мы это сделаем», — приводит слова Конте Goal.com.
Напомним, в прошлом сезоне «Тоттенхэм» занял четвёртое место в АПЛ.
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