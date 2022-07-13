Смолов: в оригинале язык Фицджеральда и Стейнбека гораздо богаче, чем в нашем переводе

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов подробно рассказал о нескольких книгах, которые на него повлияли.



«Айн Рэнд, «Источник». Мне очень нравится философия, которую описывает автор и которая заключена в главном герое. «Мартин Иден» Джека Лондона. Её мне на сборах перед чемпионатом мира посоветовал Сергей Игнашевич – знаю, что эта книга одна из его любимых. Рассказ о силе воли, о стремлении – очень классный. «Идиот» Фёдора Достоевского. Не так давно снова его перечитывал. Князь Мышкин вызывает неоднозначные эмоции: абсолютная доброта порой воспринимается за простоту, наивность и недалёкость, что ли. «По ком звонит колокол» Хэмингуэя и «Ночь в Лиссабоне» Ремарка. Оба автора, как по мне, очень схожи в своей стилистике, оба застали войну и много путешествовали. А ещё назову «Тёмные аллеи» Бунина, которые читал недавно. Первая часть рассказов чуть напомнила Набокова. В заключительном он себя сравнивает с моряком, который катал на лодке Мопассана. Подытоживает, что тот моряк сказал перед смертью о себе, что был хорошим моряком. Это очень классно: ту роль, которую тебе Господь отвёл, нужно постараться выполнить с честью и достоинством. Мне ближе отечественная литература. Читая американских авторов, убеждаюсь в том, что у нас, наверное, недостаточно хороший перевод. Сравнивал с оригиналом, например, Фицджеральда или Стейнбека. В оригинале их читать достаточно сложно, но язык гораздо богаче, чем в российском переводе-адаптации», – сказал Смолов в интервью «Динамо ТВ» в рамках YouTube-проекта «В сборе».



Напомним, Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года, перейдя из «Локомотива», и принял участие в 15 матчах команды – 11 в чемпионате и 4 в Кубке России. На его счету 7 забитых мячей (5+2).