Marca: отступные в новом контракте Родриго с «Реалом» – € 1 млрд

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс уже продлил контракт с клубом до 2028 года, информирует Marca.
По информации издания, в соглашении прописана оговорка о расторжении контракта с суммой € 1 млрд. Этот шаг подтверждает большое доверие «бланкос» к 21-летнему футболисту, в минувшем сезоне сыгравшему важную роль на пути команды к победе в Лиге чемпионов.
Напомним, выходивший на замену Родриго забил важнейший гол при счёте 0:3 в ответном четвертьфинале с «Челси» в Мадриде, а затем на том же «Сантьяго Бернабеу» сделал дубль в компенсированные минуты повторного полуфинала с «Манчестер Сити», переведя противостояние в дополнительное время.
Всего же на счету бразильца в сезоне-2021/22 49 матчей и девять голов за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.
- 13 июля 2022
-
06:05
-
05:26
-
05:14
-
04:58
-
04:43
-
03:52
-
03:34
-
03:29
-
03:12
-
03:09
-
02:39
-
02:17
-
02:01
-
01:51
-
01:31
-
01:20
-
01:13
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:35
-
00:30
-
00:03
-
00:00
- 12 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:30