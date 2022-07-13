Marca: отступные в новом контракте Родриго с «Реалом» – € 1 млрд

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс уже продлил контракт с клубом до 2028 года, информирует Marca.



По информации издания, в соглашении прописана оговорка о расторжении контракта с суммой € 1 млрд. Этот шаг подтверждает большое доверие «бланкос» к 21-летнему футболисту, в минувшем сезоне сыгравшему важную роль на пути команды к победе в Лиге чемпионов.



Напомним, выходивший на замену Родриго забил важнейший гол при счёте 0:3 в ответном четвертьфинале с «Челси» в Мадриде, а затем на том же «Сантьяго Бернабеу» сделал дубль в компенсированные минуты повторного полуфинала с «Манчестер Сити», переведя противостояние в дополнительное время.



Всего же на счету бразильца в сезоне-2021/22 49 матчей и девять голов за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.