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Marca: отступные в новом контракте Родриго с «Реалом» – € 1 млрд

Marca: отступные в новом контракте Родриго с «Реалом» – € 1 млрд
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Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс уже продлил контракт с клубом до 2028 года, информирует Marca.

По информации издания, в соглашении прописана оговорка о расторжении контракта с суммой € 1 млрд. Этот шаг подтверждает большое доверие «бланкос» к 21-летнему футболисту, в минувшем сезоне сыгравшему важную роль на пути команды к победе в Лиге чемпионов.

Напомним, выходивший на замену Родриго забил важнейший гол при счёте 0:3 в ответном четвертьфинале с «Челси» в Мадриде, а затем на том же «Сантьяго Бернабеу» сделал дубль в компенсированные минуты повторного полуфинала с «Манчестер Сити», переведя противостояние в дополнительное время.

Всего же на счету бразильца в сезоне-2021/22 49 матчей и девять голов за «Реал» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.

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