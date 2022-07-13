Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: расписание матчей 13 июля
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Сегодня, 13 июля, состоятся два матча женского чемпионата Европы по футболу – 2022. В рамках группового этапа во втором туре выявлять сильнейшего будут в квартете C.
Откроет программу дня встреча между сборными Швеции и Швейцарии, которая пройдёт в Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лейн». Её начало запланировано на 19:00 мск. Игру будет транслировать телеканал «Матч! Футбол 1».
Вторым и заключительным матчем дня станет противостояние сборных Нидерландов и Португалии, которое пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж». Начало – в 22:00 мск, игру покажет общедоступный федеральный канал «Матч!».
ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Не начался
Португалия (ж)
Отметим, что в первом туре в группе C каждая из команд сыграла вничью, поэтому у каждой из сборных в активе по одному очку.
Комментарии
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