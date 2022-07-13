Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: расписание матчей 13 июля

Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: расписание матчей 13 июля
Комментарии

Сегодня, 13 июля, состоятся два матча женского чемпионата Европы по футболу – 2022. В рамках группового этапа во втором туре выявлять сильнейшего будут в квартете C.

Откроет программу дня встреча между сборными Швеции и Швейцарии, которая пройдёт в Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лейн». Её начало запланировано на 19:00 мск. Игру будет транслировать телеканал «Матч! Футбол 1».

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 19:00 МСК
Швеция (ж)
Не начался
Швейцария (ж)

Вторым и заключительным матчем дня станет противостояние сборных Нидерландов и Португалии, которое пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж». Начало – в 22:00 мск, игру покажет общедоступный федеральный канал «Матч!».

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Не начался
Португалия (ж)

Отметим, что в первом туре в группе C каждая из команд сыграла вничью, поэтому у каждой из сборных в активе по одному очку.

Новость по теме
Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 12 июля, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022