Чемпионат Европы по футболу среди женщин — 2022: расписание матчей 13 июля

Сегодня, 13 июля, состоятся два матча женского чемпионата Европы по футболу – 2022. В рамках группового этапа во втором туре выявлять сильнейшего будут в квартете C.

Откроет программу дня встреча между сборными Швеции и Швейцарии, которая пройдёт в Шеффилде (Англия) на стадионе «Брэммел Лейн». Её начало запланировано на 19:00 мск. Игру будет транслировать телеканал «Матч! Футбол 1».

Вторым и заключительным матчем дня станет противостояние сборных Нидерландов и Португалии, которое пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж». Начало – в 22:00 мск, игру покажет общедоступный федеральный канал «Матч!».

Отметим, что в первом туре в группе C каждая из команд сыграла вничью, поэтому у каждой из сборных в активе по одному очку.