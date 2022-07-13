Джордан Хендерсон оценил переход Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон оценил переход в клуб уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.
«Дарвин хорошо выступил и забивал в прошедших играх. Вероятно, это основная причина, по которой мы его подписали, но также персонал по подбору игроков наблюдал за ним во многих других играх и видел его высокий уровень. Он уже может говорить с некоторыми ребятами и, надеюсь, быстро выучит английский. Надеюсь, он сможет быстро освоиться и принесёт пользу команде.
Наша линия атаки по-прежнему очень сильна. Мы привлекли новых игроков, но у нас также есть игроки мирового класса, которые выступали в прошлом сезоне. Луис Диас играл феноменально хорошо, посмотрите на Салаха и его цифры, и очевидно, что Фирмино, вернувшийся после травмы в прошлом сезоне, здорово себя показал.
Мы надеемся, что Дарвин станет важным игроком для нас в будущем. У нас также есть несколько молодых футболистов. Конкуренция за места подстёгивает людей», — приводит слова Хендерсона The Athletic.
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