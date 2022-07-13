«Факел» поедет на автобусе на игру с «Краснодаром». Команда переночует в Ростове-на-Дону

Начальник воронежского «Факела» Станислав Сухина рассказал, как команда будет добираться на выездной матч первого тура чемпионата России с «Краснодаром».
«Команда будет добираться на автобусе с остановкой на ночь в Ростове. Матч у нас 17 июля, 15 числа выезжаем, полдня едем, вечером остаёмся в Ростове. Утром выезжаем дальше. Чтобы не ехать все 12 часов, дорогу разбиваем на две части, так будет проще. Других вариантов нет.
Проходящие поезда? Билетов нет с 1 июня, поэтому шансов не было никаких. Планы по следующей выездной игре с «Ахматом»? Вернёмся домой. До Грозного добираться проще – доехал до Москвы и оттуда полетел в Чечню», — приводит слова Сухины «РБ Спорт».
Напомним, на данный момент аэропорты в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону закрыты. Путь из Воронежа до Краснодара составляет почти 900 км.
Встреча «Краснодара» с «Факелом» в рамках первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 состоится в воскресенье, 17 июля. Начало – в 20:00 мск.
- 13 июля 2022
-
09:18
-
09:01
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:37
-
08:30
-
08:21
-
08:03
-
08:00
-
08:00
-
07:10
-
06:05
-
05:26
-
05:14
-
04:58
-
04:43
-
03:52
-
03:34
-
03:29
-
03:12
-
03:09
-
02:39
-
02:17
-
02:01
-
01:51
-
01:31
-
01:20
-
01:13
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:39
-
00:35
-
00:30