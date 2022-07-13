«Торпедо» отправит медали ФНЛ украинским футболистам, покинувшим команду после 24 февраля

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, что клуб отправит медали Футбольной национальной лиги (была переименована в Первую лигу) украинским футболистам, покинувшим команду после 24 февраля. Он отметил, что поддерживает с игроками хорошие отношения.



«Честно, у нас ничего не изменилось (после 24 февраля. – Прим. «Чемпионата»). Только плохо, что у нас уехали два украинских футболиста. Игроки качественные, хорошие – Андрюша Кравчук и Саша Каплиенко. Жалко, что пацанам пришлось улететь из страны. С ними мы бы решили задачу побыстрее, как нам кажется. Был ли с ними последний разговор? Был, конечно. Когда оформляли бумаги. Хотя на самом деле так и не закончен этот последний разговор. Переписываемся с ребятами, с каждой победой поздравляли. И сейчас мы выяснили, как им отправить медали», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».