Президент «Торпедо»: Агаларова можно было бесплатно арендовать, но Игнашевич не захотел
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Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как клуб мог бесплатно взять в аренду нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Он отметил, что трансферу помешал Сергей Игнашевич, который в тот момент возглавлял клуб. Функционер заявил, что интересно будет посмотреть, сохранит ли форвард результативность в следующем сезоне.
«Агаларова бесплатно можно было забрать в аренду. Игнашевич не захотел, потому что не забивал он совсем. А теперь он – впервые в истории лучший бомбардир из вылетевшей команды. Чек за аренду или выкуп – космос! Тут, правда, интересно будет посмотреть следующий сезон. Если снова забьёт 10, то это гарантия, что он будет каждый год забивать от семи, а в удачные сезоны – по 15», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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