Президент «Торпедо» объяснил, зачем клуб взял на работу Илью Геркуса

Президент «Торпедо» Денис Маслов объяснил, зачем клуб взял на работу Илью Геркуса. Он получил пост директора по стратегическому развитию.



«Он идёт заниматься стратегией, коммерческой историей клуба, привлекательностью «Торпедо». Мы хотим развивать маркетинг, который отсутствует. Сейчас совет директоров говорит: «Нужно, чтобы про нашу легендарность молодёжь тоже знала». Руководить клубом буду я, Илья будет в системе клуба. Как это модно называть? Проектный офис. Но важнее другое: менеджмент в клубе выходит на уровень, где нет такого, что я начальник – ты дурак. Мне важно, чтобы процесс шёл. Если он идёт – зашибись. Если Илья придёт и скажет, что хочет сделать одно, второе, третье, и бюджет соответствует – делай. И для меня нет разницы, кто это сделал, – мне не нравится эта советская история с подчинением: «Я в костюме, несите кофе». У нас в клубе партнёрские отношения. У Ильи Леонидовича, кроме коммерции, есть и более глобальные задачи. Например, написание стратегии развития клуба – ключевая история», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».