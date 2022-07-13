В Немецком футбольном союзе ответили на призыв Шольца уравнять зарплаты женщин и мужчин
Поделиться
Менеджер сборной Германии и член президиума Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф отреагировал на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее заявил о необходимости обеспечения равной оплаты труда футболистов и футболисток.
«Я удивлён этим заявлением. Был бы рад пригласить его к нам и обсудить некоторые цифры. Уже многое стало лучше, но мы стараемся сделать так, чтобы обеспечить равные условия. Важно следить за тем, чтобы соревнования продолжались», — приводит слова Бирхоффа Sky Germany со ссылкой на ARD.
Напомним, ранее женская сборная Германии досрочно вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022. Также в следующую стадию турнира прошли английские футболистки.
Комментарии
- 13 июля 2022
-
13:56
-
13:40
-
13:39
-
13:32
-
13:26
-
13:16
-
13:10
-
13:09
-
13:06
-
13:06
-
12:52
-
12:45
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:19
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:53
-
11:42
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:32
-
11:26
-
11:21
-
11:20
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:16
Партнерский контент