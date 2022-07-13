В Немецком футбольном союзе ответили на призыв Шольца уравнять зарплаты женщин и мужчин

Менеджер сборной Германии и член президиума Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф отреагировал на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее заявил о необходимости обеспечения равной оплаты труда футболистов и футболисток.



«Я удивлён этим заявлением. Был бы рад пригласить его к нам и обсудить некоторые цифры. Уже многое стало лучше, но мы стараемся сделать так, чтобы обеспечить равные условия. Важно следить за тем, чтобы соревнования продолжались», — приводит слова Бирхоффа Sky Germany со ссылкой на ARD.



Напомним, ранее женская сборная Германии досрочно вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022. Также в следующую стадию турнира прошли английские футболистки.

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