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В Немецком футбольном союзе ответили на призыв Шольца уравнять зарплаты женщин и мужчин

В Немецком футбольном союзе ответили на призыв Шольца уравнять зарплаты женщин и мужчин
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Менеджер сборной Германии и член президиума Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф отреагировал на высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее заявил о необходимости обеспечения равной оплаты труда футболистов и футболисток.

«Я удивлён этим заявлением. Был бы рад пригласить его к нам и обсудить некоторые цифры. Уже многое стало лучше, но мы стараемся сделать так, чтобы обеспечить равные условия. Важно следить за тем, чтобы соревнования продолжались», — приводит слова Бирхоффа Sky Germany со ссылкой на ARD.

Напомним, ранее женская сборная Германии досрочно вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы — 2022. Также в следующую стадию турнира прошли английские футболистки.

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