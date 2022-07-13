Руководство «МЮ» прибыло в Амстердам, чтобы договориться о трансфере Мартинеса

Руководство «Манчестер Юнайтед» прибыло в Амстердам, чтобы встретиться с представителями «Аякса» и договориться о трансфере аргентинского защитника Лисандро Мартинеса. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» предложил € 50 млн за защитника «Аякса», сейчас голландский клуб настроен на продажу аргентинца.

В минувшем сезоне 24-летний Лисандро Мартинес провёл за «Аякс» 36 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт аргентинского защитника рассчитан до 2025 года. За сборную Аргентины Мартинес успел провести семь матчей.

Рыночная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 32 млн.