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Павел Кукуян обслужит матч «Динамо» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ

Павел Кукуян обслужит матч «Динамо» — «Ростов» в 1-м туре РПЛ
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Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

15 июля (пятница)

«Химки» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Чеботарёв.

16 июля (суббота)

ЦСКА – «Урал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Мацюра.

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Артём Любимов; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Гаврилин; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Эдуард Малый.

17 июля (воскресенье)

«Торпедо» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Роман Милюченко; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Игорь Панин; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Французов.

«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

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