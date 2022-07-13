Игрок ЦСКА Дауров перешёл в «Аланию»
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Полузащитник ЦСКА Руслан Дауров покинул московский клуб и перешёл в «Аланию». Стороны завершили оформление полноценного трансфера, сообщает пресс-служба красно-синих.
В прошедшем сезоне Руслан Дауров, выступая за молодёжную команду ЦСКА, принял участие в 24 турах Молодёжной футбольной лиги сезона-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также футболист получил семь жёлтых карточек и одну красную.
Руслан присоединился к молодёжной команде красно-синих летом 2019 года и стал с ней двукратным чемпионом молодёжного первенства. В сентябре 2021 года дебютировал за первую команду, выйдя в стартовом составе в матче Кубка России с ижевским «Зенитом» (4:0).
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