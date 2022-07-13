Червиченко: совсем не могу поверить об интересе к Агаларову из Португалии и Бельгии

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба из Португалии.
«Про предметный интерес из Турции я ещё как-то могу поверить, но Португалию и Бельгию — нет от слова совсем. В Португалии столько игроков. Если только он туда задаром или за треть от уфимской цены. В Бельгии тоже хватает своих футболистов: зачем им брать россиянина? Тем более мы выглядим для Европы токсичными.
Если практически окунуться в такой вопрос, то это глупо. Как он будет получать деньги? Агаларов — россиянин. Ни в одном бельгийском банке счёт ему не откроют. Если откроют счёт, то всё равно заблокируют. Поступление денег в европейских банках невозможно. Масса моментов, которые делают это заявление очень спорным», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 июля 2022
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