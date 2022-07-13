Червиченко: ценник «Уфы» и Газизова на Агаларова не имеет популярности среди клубов РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в европейский клуб. Ранее генеральный директор клуба Шамиль Газизов сообщил об интересе клуба из Португалии.
«Сейчас такая ситуация, что не поймёшь: только из наших клубов могут спокойно уходить игроки — или наши тоже могут с иностранными клубами приостанавливать контракт? Можно было бы замутить такую же поганку, как они нам делают: приехать, подписать контракт, получить деньги, а потом приостанавливаешь свою работу. Тоже интересная комбинация.
Думаю, это больше похоже, что Газизов побуждает российские клубы обратить внимание на Агаларова. Видимо, выставленный ценник «Уфы» и Газизова не имеет популярности, и он пытается объявить вторую продажу, подстёгивая возможных интересантов тем, что есть спрос», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 июля 2022
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