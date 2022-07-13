«Пари НН» заключил контракты с двумя новичками
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Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил о подписании двух новичков. Ими стали защитник Илья Агапов и полузащитник Давид Кобесов, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с Агаповым подписан на один год с опцией продления. 21-летний футболист провёл прошлый сезон в «Спартаке-2», на его счету один гол в 16 играх. Илья — воспитанник казанского «Рубина», выступал за юношескую и молодёжную сборные России.
Кобесов подписал контракт на три года. В прошлом сезоне он выступал во владикавказской «Алании», забив девять мячей и отдав 11 голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.
Напомним, первый матч нового чемпионата «Пари НН» проведёт в это воскресенье, 17 июля, в гостях с московским «Локомотивом».
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