Стерлинг официально перешёл в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг перешёл из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси», сообщается на официальном сайте синих.

27-летний футболист сборной Англии подписал контракт на пять лет.

Сумма трансфера сторонами пока не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.

«Подписание Рахима Стерлинга — важный шаг для усиления нашего состава. Мы рады возвращению Рахима в Лондон вместе с «Челси» и уже очень ждём момента, когда увидим его игру высокого класса на «Стэмфорд Бридж» (стадион «Челси». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова совладельца синих Тодда Боули пресс-служба клуба.

За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. В 2015 году он перешёл в стан «горожан» из «Ливерпуля».