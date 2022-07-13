Стерлинг официально перешёл в «Челси»

Нападающий Рахим Стерлинг перешёл из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси», сообщается на официальном сайте синих.
27-летний футболист сборной Англии подписал контракт на пять лет.
Сумма трансфера сторонами пока не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 70 млн.
«Подписание Рахима Стерлинга — важный шаг для усиления нашего состава. Мы рады возвращению Рахима в Лондон вместе с «Челси» и уже очень ждём момента, когда увидим его игру высокого класса на «Стэмфорд Бридж» (стадион «Челси». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова совладельца синих Тодда Боули пресс-служба клуба.
За время, проведённое в «Сити», Стерлинг в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. В 2015 году он перешёл в стан «горожан» из «Ливерпуля».
- 13 июля 2022
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