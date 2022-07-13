Александр Медведев: большая удача, что Миллер хорошо знает футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поблагодарил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера за участие в развитии петербургской команды.
«У нас уже отработана система взаимодействия и с Сергеем Богдановичем, и с советом директоров. Хочу отметить, что, несмотря на огромную занятость, Алексей Борисович Миллер очень внимательно относится к «Зениту», болеет за «Зенит», помогает во многих вопросах. Это большая удача, когда руководитель такого ранга не просто любит футбол, а очень хорошо его знает и активно участвует. Имеет своё мнение, при этом прислушивается к мнениям других», — цитирует Медведева пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 15 июля.
- 13 июля 2022
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