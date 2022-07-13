Гендир «Зенита»: наш состав позволяет рассчитывать на выход из группы в еврокубках

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о шансах сине-бело-голубых в еврокубках. Напомним, ранее ФИФА исключила все российские клубы и сборную страны из всех международных соревнований.

«Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то, по крайней мере, в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждём вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы», — цитирует Медведева пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон в РПЛ стартует 15 июля. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака участвовали в розыгрыше Лиги чемпионов и не смогли выйти из группы с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё».