Гендир «Зенита»: наш состав позволяет рассчитывать на выход из группы в еврокубках
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о шансах сине-бело-голубых в еврокубках. Напомним, ранее ФИФА исключила все российские клубы и сборную страны из всех международных соревнований.
«Конечно, мы рассчитываем, что если не в этом сезоне, то, по крайней мере, в следующем мы сможем вернуться в еврокубки. Дело в CAS было рассмотрено, ждём вердикт. Наш состав позволяет рассчитывать как минимум на выход из группы», — цитирует Медведева пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон в РПЛ стартует 15 июля. В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака участвовали в розыгрыше Лиги чемпионов и не смогли выйти из группы с «Ювентусом», «Челси» и «Мальмё».
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