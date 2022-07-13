Сборная Швейцарии спустя две минуты сравняла счёт в матче со шведками

В матче второго тура чемпионата Европы среди женщин играют сборные Швеции и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

На 53-й минуте нападающая сборной Швеции Фридолина Рольфё с передачи Косоваре Асллани вывела свою команду вперёд, но уже на 55-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт — отличилась форвард Рамона Бахманн.

Главный судья встречи — испанка Марта Уэрта де Аса. Ей помогают соотечественница Гвадалупе Поррас и итальянка Франческа Ди Монте.

Напомним, в одной группе с Швецией и Швейцарией выступают Нидерланды и Португалия, которые проведут очный матч также сегодня, но в более поздний временной слот (22:00 мск).