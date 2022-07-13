Швеция вышла вперёд в матче с Швейцарией на женском Евро

В матче второго тура чемпионата Европы среди женщин играют сборные Швеции и Швейцарии. Встреча проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». Швеция к 83-й минуте ведёт 2:1.

На 79-й минуте гол за сборную Швеции забила вышедшая на замену 19-летняя Ханна Беннисон.

Ранее на 53-й минуте нападающая сборной Швеции Фридолина Рольфё с передачи Косоваре Асллани вывела свою команду вперёд, но уже на 55-й минуте сборная Швейцарии сравняла счёт — отличилась форвард Рамона Бахманн.

Главный судья встречи — испанка Марта Уэрта де Аса. Ей помогают соотечественница Гвадалупе Поррас и итальянка Франческа Ди Монте.



Сборную Швеции возглавляет Петер Герхардссон, Швейцарии — Нильс Нильсен.

Вчера, 12 июля, состоялись встречи группы B, где Дания победила Финляндию (1:0), а Германия обыграла Испанию (2:0).