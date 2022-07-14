Безбородов: такие решения, как полиграф, могут испугать молодых арбитров

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов прокомментировал проверки судей на полиграфе.

«Самый главный минус полиграфа — судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар. Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью. Ты можешь потратить 10 лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа. Да, можно найти новую работу, но те 10 лет никто не вернёт. Вырастить арбитра РПЛ — долгий и серьёзный процесс. А такие решения, как полиграф, могут просто испугать людей. Молодой судья просто не захочет тратить 10-15 лет жизни, чтобы после заваленного полиграфа идти работать таксистом», — сказал российский арбитр в интервью Sport24.

Владислав Безбородов обслужит матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», который пройдёт в субботу, 16 июля. Также на стартовых играх нового сезона РПЛ в качестве главных арбитров будут задействованы Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Павел Шадыханов, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасёв и Павел Кукуян.