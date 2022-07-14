Безбородов: такие решения, как полиграф, могут испугать молодых арбитров

Арбитр РПЛ Владислав Безбородов прокомментировал проверки судей на полиграфе.
«Самый главный минус полиграфа — судейство становится непривлекательной профессией. Это имиджевый и репутационный удар. Чтобы молодому арбитру выдержать сложную дорогу от городской лиги до РПЛ, ему нужно быть уверенным в том, что он реализуется и посвятит себя на протяжении долгих лет профессии, которая прокормит его семью. Ты можешь потратить 10 лет на путь к РПЛ, отсудить два матча и вдруг закончить из-за полиграфа. Да, можно найти новую работу, но те 10 лет никто не вернёт. Вырастить арбитра РПЛ — долгий и серьёзный процесс. А такие решения, как полиграф, могут просто испугать людей. Молодой судья просто не захочет тратить 10-15 лет жизни, чтобы после заваленного полиграфа идти работать таксистом», — сказал российский арбитр в интервью Sport24.
Владислав Безбородов обслужит матч первого тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», который пройдёт в субботу, 16 июля. Также на стартовых играх нового сезона РПЛ в качестве главных арбитров будут задействованы Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Павел Шадыханов, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасёв и Павел Кукуян.
- 14 июля 2022
-
01:46
-
01:37
-
01:32
-
01:08
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:09
- 13 июля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:42
-
21:31