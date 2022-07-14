Азмун: не знал, что «Рубин» вылетел в Первую лигу. Главное, что «Зенит» стал чемпионом
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Бывший нападающий «Рубина», «Ростова» и «Зенита» Сердар Азмун, сейчас выступающий за «Байер», отреагировал на новость о вылете казанского клуба в Первую лигу.
«Серьезно? «Рубин» вылетел в Первую лигу? Я не знал. Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в своё время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине». Мне без разницы, вылетел он в Первую лигу или нет. Для меня главное, что «Зенит» стал чемпионом», — цитирует Азмуна Sport24.
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу (экс-ФНЛ-1). Сезон для подопечных Леонида Слуцкого начнётся домашним матчем с «Родиной» 17 июля. В последнем туре РПЛ казанцы проиграли «Уфе».
Новость по темеАзмун — Дзюбе: иди в Первую лигу и играй там!
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