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Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 13 июля, турнирная таблица

Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 13 июля, турнирная таблица
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В среду, 13 июля, на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 состоялось два матча второго тура группы C.

Открывала программу соревнований встреча в Шеффилде (Англия) между сборными Швеции и Швейцарии, в которой сильнее оказались номинальные хозяева поля – 2:1. В составе шведок отличились Фридолина Рольфё и Ханна Беннисон, автором единственного забитого мяча у швейцарок стала Рамона Бахманн.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 19:00 МСК
Швеция (ж)
Окончен
2 : 1
Швейцария (ж)
1:0 Рольфё – 53'   1:1 Бахманн – 55'   2:1 Беннисон – 79'

Во втором и заключительном матче игрового дня сошлись представительницы Нидерландов и Португалии. В результативном матче победа осталась за Нидерландами – 3:2. У хозяев поля забивали Дамарис Эгуррола, Стефани ван дер Грагт и Даниэль ван де Донк, у гостей — Карол Кошта и Диана Силва.

ЧЕ-2022 (ж). Группа C. 2-й тур
13 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Нидерланды (ж)
Окончен
3 : 2
Португалия (ж)
1:0 Эгуррола – 7'   2:0 ван дер Грагт – 16'   2:1 Кошта – 38' (пен)   2:2 Силва – 47'   3:2 ван де Донк – 62'

После второго тура турнирную таблицу группы C возглавляют Нидерланды и Швеция, в активе которых по четыре очка. Португалия и Швеция набрали по одному очку ранее.

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