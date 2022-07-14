Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 13 июля, турнирная таблица

В среду, 13 июля, на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 состоялось два матча второго тура группы C.
Открывала программу соревнований встреча в Шеффилде (Англия) между сборными Швеции и Швейцарии, в которой сильнее оказались номинальные хозяева поля – 2:1. В составе шведок отличились Фридолина Рольфё и Ханна Беннисон, автором единственного забитого мяча у швейцарок стала Рамона Бахманн.
Во втором и заключительном матче игрового дня сошлись представительницы Нидерландов и Португалии. В результативном матче победа осталась за Нидерландами – 3:2. У хозяев поля забивали Дамарис Эгуррола, Стефани ван дер Грагт и Даниэль ван де Донк, у гостей — Карол Кошта и Диана Силва.
После второго тура турнирную таблицу группы C возглавляют Нидерланды и Швеция, в активе которых по четыре очка. Португалия и Швеция набрали по одному очку ранее.
- 14 июля 2022
-
01:46
-
01:37
-
01:32
-
01:08
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:46
-
00:41
-
00:39
-
00:32
-
00:30
-
00:20
-
00:13
-
00:09
- 13 июля 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:25
-
23:16
-
23:13
-
23:07
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:40
-
22:10
-
22:01
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:42
-
21:31