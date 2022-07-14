Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 13 июля, турнирная таблица

В среду, 13 июля, на женском чемпионате Европы по футболу – 2022 состоялось два матча второго тура группы C.

Открывала программу соревнований встреча в Шеффилде (Англия) между сборными Швеции и Швейцарии, в которой сильнее оказались номинальные хозяева поля – 2:1. В составе шведок отличились Фридолина Рольфё и Ханна Беннисон, автором единственного забитого мяча у швейцарок стала Рамона Бахманн.

Во втором и заключительном матче игрового дня сошлись представительницы Нидерландов и Португалии. В результативном матче победа осталась за Нидерландами – 3:2. У хозяев поля забивали Дамарис Эгуррола, Стефани ван дер Грагт и Даниэль ван де Донк, у гостей — Карол Кошта и Диана Силва.

После второго тура турнирную таблицу группы C возглавляют Нидерланды и Швеция, в активе которых по четыре очка. Португалия и Швеция набрали по одному очку ранее.