Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная Сербии сенсационно обыграла США и вышла в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Сербии сенсационно обыграла США и вышла в полуфинал Лиги наций
Комментарии

Женская сборная Сербии по волейболу пробилась в полуфинал Лиги наций.

В 1/4 финала сербские волейболистки в пяти сетах переиграли сборную США, ведя в счёте при этом 2:0 после двух сетов – 3:2 (29:27, 25:23, 20:25, 20:25, 15:13). Это поражение стало для американок первым в последних девяти матчах. Ранее они одержали 11 побед в 12 играх группового этапа. При этом последние восемь встреч завершились победами американской сборной.

Напомним, по итогам группового этапа женская сборная США заняла первое место, потерпев всего одно поражение. Сербия завершила групповой этап на шестой строчке – выиграли восемь матчей.

Сербки стали вторыми полуфиналистками турнира. Ранее в 1/2 финала пробилась сборная Бразилии. В остальных полуфиналах сыграют Италия – Китай и Турция – Таиланд.

Новость по теме
Женская сборная Бразилии по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022