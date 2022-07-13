Женская сборная Сербии сенсационно обыграла США и вышла в полуфинал Лиги наций

Женская сборная Сербии по волейболу пробилась в полуфинал Лиги наций.



В 1/4 финала сербские волейболистки в пяти сетах переиграли сборную США, ведя в счёте при этом 2:0 после двух сетов – 3:2 (29:27, 25:23, 20:25, 20:25, 15:13). Это поражение стало для американок первым в последних девяти матчах. Ранее они одержали 11 побед в 12 играх группового этапа. При этом последние восемь встреч завершились победами американской сборной.



Напомним, по итогам группового этапа женская сборная США заняла первое место, потерпев всего одно поражение. Сербия завершила групповой этап на шестой строчке – выиграли восемь матчей.



Сербки стали вторыми полуфиналистками турнира. Ранее в 1/2 финала пробилась сборная Бразилии. В остальных полуфиналах сыграют Италия – Китай и Турция – Таиланд.

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