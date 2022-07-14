«СКА-Хабаровск» будет играть в Казани из-за замены искусственного газона в Хабаровске

Хабаровский клуб на официальном сайте объявил о том, что стартовые домашние матчи нового сезона в Первой лиге (экс-ФНЛ) первая команда в течение двух месяцев будет проводить на стадионе «Центральный» в Казани. Такое решение принято в связи с заменой искусственного газона на стадионе имени Ленина в Хабаровске.
«Точно известно, что в Казани армейцы сыграют летние матчи с «Краснодаром-2» (31 июля), «Балтикой» (14 августа) и «Родиной» (27 августа). Хабаровские болельщики впервые увидят свою команду либо 11 сентября (матч с «Уфой»), либо 25 сентября (игра против «Кубани»)», – информирует клубная пресс-служба.
Добавим, что этим летом на поле казанского стадиона «Центральный» в двухразовом режиме в рамках подготовки к новому сезону тренировались самарские «Крылья Советов».
Стадион «Центральный» был открыт в Казани в 1960 году и частично реконструирован в начале 2000-х. В 2010-м арена была сертифицирована УЕФА как стадион третьей категории. «Рубин» проводил на нём домашние матчи до сдачи в эксплуатацию «Ак Барс Арены», где казанцы впервые сыграли в августе 2014 года. На «Центральном» в Лиге чемпионов дважды теряла очки «Барселона» (0:0, 1:1).
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