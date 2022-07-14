Гол Вайсса в матче Лиги чемпионов на 123-й минуте прямым ударом с углового
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Вчера, 13 июля, состоялся ряд матчей в рамках ответных противостояний первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них батумское «Динамо» принимало словацкий «Слован». В первом матче команды голов не забили, основное время второй игры завершилось со счётом 2:1 в пользу словаков. На 123-й минуте Владимир Вайсс-младший забил победный гол прямым ударом с углового и принёс своей команде победу.
Владимир Вайсс за свою карьеру выступал за «Манчестер Сити», «Рейнджерс», «Эспаньол», «Пескару», «Болтон», «Олимпиакос» и ряд катарских клубов. Полузащитник — сын бывшего главного тренера сборной Словакии Владимира Вайсса-старшего. В своей карьере Вайсс тренировал раменский «Сатурн».
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