Пиняев рассказал о целях «Крыльев Советов» на сезон

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своих ожиданиях от следующего сезона. Напомним, в предыдущем розыгрыше чемпионата России самарцы заняли восьмое место в Российской Премьер-Лиге.

«Как обычно готовимся, хотим показать себя с наилучшей стороны. После восьмого места в Российской Премьер-Лиге хотим достичь только ещё более высоких результатов. Наша задача — побеждать в каждом матче, а там уже дальше отталкиваться. Хочется, чтобы команда побеждала и развивалась, в первую очередь достигать коллективных целей, а потом уже думать о своих личных задачах.

Постараемся меняться только в лучшую сторону, будем прибавлять в разных компонентах и сделаем так, чтобы не было заметно потерь в составе, ведь ушли очень качественные футболисты. Выводы должен делать только тренерский штаб, на результаты игр в межсезонье смотреть не нужно», — сказал Пиняев в интервью клубной пресс-службе.