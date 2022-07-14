Пиняев рассказал о целях «Крыльев Советов» на сезон

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своих ожиданиях от следующего сезона. Напомним, в предыдущем розыгрыше чемпионата России самарцы заняли восьмое место в Российской Премьер-Лиге.
«Как обычно готовимся, хотим показать себя с наилучшей стороны. После восьмого места в Российской Премьер-Лиге хотим достичь только ещё более высоких результатов. Наша задача — побеждать в каждом матче, а там уже дальше отталкиваться. Хочется, чтобы команда побеждала и развивалась, в первую очередь достигать коллективных целей, а потом уже думать о своих личных задачах.
Постараемся меняться только в лучшую сторону, будем прибавлять в разных компонентах и сделаем так, чтобы не было заметно потерь в составе, ведь ушли очень качественные футболисты. Выводы должен делать только тренерский штаб, на результаты игр в межсезонье смотреть не нужно», — сказал Пиняев в интервью клубной пресс-службе.
- 14 июля 2022
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