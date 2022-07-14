«Урал» презентовал новую красивую форму. Узор на ней напоминает языки пламени

Футбольный клуб «Урал» презентовал два комплекта игровой экипировки на сезон-2022/2023.

Новый домашний комплект формы «Урала» выполнен в зелёно-оранжевых цветах, узор на футболке напоминает языки пламени. Гостевой комплект экипировки — в более традиционном белом цвете с неброскими оранжевыми полосками.

Гостевая форма «Урала» Фото: Официальный сайт «Урала»

«Футболисты в восторге от новой домашней зелёно-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды ещё не было!



Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, чёрный и зелёный.

Съёмки проходили в уникальных местах: на Берёзовских песках, Каменных палатках и на «Екатеринбург-Арене», — написала пресс-служба «Урала» на клубном сайте.