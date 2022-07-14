Генеральный директор «Сочи»: нас полностью устраивает новый формат Кубка
Поделиться
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.
«Нас полностью устраивает такой формат Кубка», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.
В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
14:14
-
14:08
-
14:04
-
14:02
-
13:52
-
13:46
-
13:42
-
13:33
-
13:24
-
13:10
-
13:00
-
12:29
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:11
-
12:04
-
11:55
-
11:49
-
11:42
-
11:38
-
11:35
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:41
-
10:18
-
10:00
-
09:59
-
09:43
-
09:31
-
09:25
-
09:03
-
09:00
-
09:00
Партнерский контент