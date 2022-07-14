Генеральный директор «Сочи»: нас полностью устраивает новый формат Кубка

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.

«Нас полностью устраивает такой формат Кубка», — передаёт слова Рубашко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, согласно решению исполкома Российского футбольного союза (РФС) 15 июля – крайний срок доработки финансовой модели Кубка и заключения контрактов со спонсорами. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что организаторы Кубка Российской Премьер-Лиги нашли спонсоров, готовых инвестировать в турнир более 3 млрд рублей.

В РФС считают, что Кубок лиги может заполнить освободившиеся еврокубковые слоты и дать возможность дополнительного заработка для клубов РПЛ.