Мама футболистки, провалившей тест на определение пола, появилась на телевидении

Мать капитана женской сборной Замбии по футболу Барбры Банды выразила шок по поводу результатов теста её дочери на тестостерон, сказав, что оставляет ситуацию на усмотрение Всевышнего, сообщает Zambian Observer со ссылкой на CBC Television News.



Мать Банды сказала, что только тренер сборной Брюс Мвапе и Господь всемогущий знают, как обстоят дела.



Когда её спросили, как она восприняла новость об отстранении её дочери от участия в Кубке африканских наций, эмоциональная мать отказалась от комментариев и пообещала никогда не общаться со СМИ.



В крови Банды было зафиксировано высокое количество тестостерона — больше, чем допускает Африканская конфедерация футбола. Поэтому спортсменку отстранили от участия в Кубке африканских наций. Хотя Банда и знала о результатах тестирования, она продолжала готовиться к турниру вместе с национальной командой.



Впервые о Банде заговорили после Олимпийских игр – 2020, когда Барбра оформила по хет-трику в ворота Нидерландов и Китая.

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