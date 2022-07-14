Бабаев: Кубок лиги был интересным проектом, но вызывал много вопросов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение провести вместо Кубка лиги обновлённый Кубок России.
«РФС выступил с предложением о реформе Кубка России, в формате и по модели Кубка РПЛ. Всё то, что было предложено по Кубку РПЛ, перенести на Кубок России — систему double elimination, верхнюю и нижнюю сетки. На наш взгляд, эти параметры интересны и инвестиционно привлекательны, они сохранятся.
Объективно на Кубок лиги уже может не хватить времени. Как известно, Кубок вызывал много вопросов у ряда партнёров и у РФС. Несмотря на то, что, на наш взгляд, идея интересная и что это на один сезон из-за отсутствия еврокубков на данный момент. Когда, как не сейчас, попробовать поэкспериментировать и улучшить ту ситуацию, которую мы имеем? Но путь достаточно конфликтный. Могло банально не хватить времени. Если говорить образно, то это журавль в небе, а мы решили удержать синицу в руках», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 14 июля 2022
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