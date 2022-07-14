«Рубин» объявил об аренде Саплинова

24-летний полузащитник Александр Саплинов перешёл в «Рубин» из «Ростова» на правах аренды, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Соглашение заключено до конца сезона-2022/2023.

Прошлый чемпионат футболист провёл в аренде в «Уфе». Он сыграл 19 матчей, результативными действиями не отметился.

Саплинов также ранее выступал за «Энергомаш» (Белгород), «Сокол» (Саратов), «Балтику» (Калининград), «Ростов», «Ротор» (Волгоград).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 350 тыс.

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Первый матч нового чемпионата казанцы проведут дома в воскресенье, 17 июля. Их соперником станет клуб «Родина», представляющий Москву.

Новый розыгрыш Премьер-Лиги начнётся 15 июля.