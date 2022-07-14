«Рубин» объявил об аренде Саплинова
Поделиться
24-летний полузащитник Александр Саплинов перешёл в «Рубин» из «Ростова» на правах аренды, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Соглашение заключено до конца сезона-2022/2023.
Прошлый чемпионат футболист провёл в аренде в «Уфе». Он сыграл 19 матчей, результативными действиями не отметился.
Саплинов также ранее выступал за «Энергомаш» (Белгород), «Сокол» (Саратов), «Балтику» (Калининград), «Ростов», «Ротор» (Волгоград).
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 350 тыс.
Напомним, в сезоне-2021/2022 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в ФНЛ. Первый матч нового чемпионата казанцы проведут дома в воскресенье, 17 июля. Их соперником станет клуб «Родина», представляющий Москву.
Новый розыгрыш Премьер-Лиги начнётся 15 июля.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
18:35
-
18:27
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:51
-
17:40
-
17:39
-
17:38
-
17:17
-
17:15
-
17:06
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
16:15
-
16:13
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:08
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:48
-
14:46
-
14:43
Партнерский контент