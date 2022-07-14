Денис Давыдов перешёл в «Химки»
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27-летний нападающий Денис Давыдов перешёл в подмосковные «Химки». Контракт будет действовать до конца следующего сезона.
Ранее футболист играл за клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, выступающий в ПФЛ.
«Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Предыдущий сезон я провёл во Второй лиге, это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ», — приводит слова нападающего официальный сайт подмосковного клуба.
Первый матч нового сезона чемпионата России «Химки» проведут в пятницу, 15 июля. Соперником команды станет петербургский «Зенит». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.
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