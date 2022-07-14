Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Давыдов перешёл в «Химки»

Денис Давыдов перешёл в «Химки»
Комментарии

27-летний нападающий Денис Давыдов перешёл в подмосковные «Химки». Контракт будет действовать до конца следующего сезона.

Ранее футболист играл за клуб «Знамя Труда» из Орехово-Зуево, выступающий в ПФЛ.

«Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Предыдущий сезон я провёл во Второй лиге, это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ», — приводит слова нападающего официальный сайт подмосковного клуба.

Первый матч нового сезона чемпионата России «Химки» проведут в пятницу, 15 июля. Соперником команды станет петербургский «Зенит». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.

Новость по теме
Александр Ломовицкий перешёл в «Химки» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022