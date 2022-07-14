Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Human Rights Watch сделала заявление по футболистке, провалившей тест на определение пола

Human Rights Watch сделала заявление по футболистке, провалившей тест на определение пола
Комментарии

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление в связи со скандалом с капитаном женской сборной Замбии по футболу Барбры Банды. Она провалила тест на определение пола, из-за чего её не допустили на Кубок африканских наций. Организация обвинила организаторов в нарушении прав человека.

«Футбольные власти отстранили ведущего игрока сборной Замбии Барбру Банду из-за того, что в ходе теста на определение пола у неё обнаружили слишком высокий уровень тестостерона.
Подобные тесты являются нарушением прав человека, так как они основаны на стереотипах и дискриминации. ФИФА, ведущая футбольная организация, регулярно использует подобные тестирования. Устаревшая и дискриминационная политика ФИФА действует с 2011 года.

Вне зависимости от того, кто проводил этот тест, его результаты утекли. А публикация результатов медицинского теста является очевидным нарушением прав», — говорится в заявлении организации.

Банда в раздевалке празднует с замбийками выход на ЧМ-2023:

Новость по теме
Мама футболистки, провалившей тест на определение пола, появилась на телевидении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022