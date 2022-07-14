Human Rights Watch сделала заявление по футболистке, провалившей тест на определение пола

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление в связи со скандалом с капитаном женской сборной Замбии по футболу Барбры Банды. Она провалила тест на определение пола, из-за чего её не допустили на Кубок африканских наций. Организация обвинила организаторов в нарушении прав человека.



«Футбольные власти отстранили ведущего игрока сборной Замбии Барбру Банду из-за того, что в ходе теста на определение пола у неё обнаружили слишком высокий уровень тестостерона.

Подобные тесты являются нарушением прав человека, так как они основаны на стереотипах и дискриминации. ФИФА, ведущая футбольная организация, регулярно использует подобные тестирования. Устаревшая и дискриминационная политика ФИФА действует с 2011 года.



Вне зависимости от того, кто проводил этот тест, его результаты утекли. А публикация результатов медицинского теста является очевидным нарушением прав», — говорится в заявлении организации.

Банда в раздевалке празднует с замбийками выход на ЧМ-2023: