Human Rights Watch сделала заявление по футболистке, провалившей тест на определение пола

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление в связи со скандалом с капитаном женской сборной Замбии по футболу Барбры Банды. Она провалила тест на определение пола, из-за чего её не допустили на Кубок африканских наций. Организация обвинила организаторов в нарушении прав человека.
«Футбольные власти отстранили ведущего игрока сборной Замбии Барбру Банду из-за того, что в ходе теста на определение пола у неё обнаружили слишком высокий уровень тестостерона.
Подобные тесты являются нарушением прав человека, так как они основаны на стереотипах и дискриминации. ФИФА, ведущая футбольная организация, регулярно использует подобные тестирования. Устаревшая и дискриминационная политика ФИФА действует с 2011 года.
Вне зависимости от того, кто проводил этот тест, его результаты утекли. А публикация результатов медицинского теста является очевидным нарушением прав», — говорится в заявлении организации.
Банда в раздевалке празднует с замбийками выход на ЧМ-2023:
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