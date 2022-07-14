Ананко: цели «Спартака» должны быть максимальными

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал цели команды на сезон, обозначенные директором клуба Евгением Мележиковым. Им было объявлено, что красно-белые будут бороться за чемпионство в РПЛ и победу в Кубке России.
«Для «Спартака» это нормальные цели. Они должны быть максимальными. Другое дело, прошло немного времени с новым главным тренером. Если ребята не просто будут стараться, а выкладываться, то футбол их вознаградит», — сказал Ананко в интервью «РБ Спорт».
Напомним, «Спартак» занял 10-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», вторым стал «Сочи», на третьем месте финишировало московское «Динамо». Новый розыгрыш турнира начнётся 15 июля.
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