Уолкер включил Зинченко в топ-3 самых техничных игроков «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер включил Александра Зинченко в топ-3 самых техничных игроков клуба на данный момент.

«Мой топ-3: Александр Зинченко, Рияд Марез и Бернардо Силва. Два касания, текбол — прекрасно. Можно убрать из команды Де Брёйне, Фодена и Кансело, но они в любом случае не подберутся к той тройке», — приводит слова Уолкера Sky Sports.

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение футболиста с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Украины в € 25 млн.



В прошлом сезоне украинский футболист провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять результативных передач.