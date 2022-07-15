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Расписание матчей женского Евро-2022 на 15 июля

Расписание матчей женского Евро-2022 на 15 июля
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Сегодня, 15 июля, пройдут первые матчи третьего тура группового этапа. В группе A женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Северной Ирландии и Англии. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

В 22:00 по московскому времени начнётся вторая игра группы D: Австрия встретится с Норвегией. Матч будет сыгран на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. В прямом эфире эту встречу также покажет телеканал «Матч!».

Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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