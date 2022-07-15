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Дель Пьеро поделился воспоминаниями от игры против 17-летнего Месси

Дель Пьеро поделился воспоминаниями от игры против 17-летнего Месси
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Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился воспоминаниями об игре против 17-летнего Лионеля Месси. Он выходил на поле против аргентинского форварда однажды – в товарищеском матче с «Барселоной» (2:2).

«Хорошо помню то время, люди уже говорили о Месси, так что это был первый и последний раз, когда у меня была возможность сыграть против него, и это было весело. На протяжении всей игры он действовал очень хорошо. Мы с одноклубниками обсуждали его, он был невероятен. Я даже пытался ударить Лионеля, чтобы сбить с ног, но у меня это не получилось», — сказал Дель Пьеро для ESPN.

Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2021 году. В минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между сторонами действует ещё год.

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