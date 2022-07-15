«Химки» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 15 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 подмосковные «Химки» встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Встречу «Химки» — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут ассистенты Алексей Воронцов и Дмитрий Чельцов. В роли резервного рефери выступит Евгений Буланов.

Напомним, «Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Это было четвёртое подряд чемпионство петербургского клуба. «Химки» спаслись от вылета из РПЛ, обыграв в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» с общим счётом 3:1.

«Зенит» также стал обладателем Суперкубка России. Матч за трофей прошёл в прошлую субботу, 9 июля. Сине-бело-голубые одержали победу над московским «Спартаком», встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу петербуржцев.