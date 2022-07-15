Украинский «Шахтёр» будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве

Донецкий «Шахтёр» на своём официальном сайте объявил, что будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 в Варшаве, на стадионе местной «Легии».
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал договорённость о проведении матчей на стадионе «Легии».
«Шахтёр», к нашему большому сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков на Украине, поэтому было принято решение сыграть матчи группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Хочу поблагодарить руководство «Легии» за то, что клуб пошёл нам навстречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков «Шахтёра» и «Легии», поляков и украинцев, живущих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что прекрасные условия, обеспеченные «Легией», и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут «Шахтёру» успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов», — приводит слова Палкина пресс-служба «Шахтёра».
- 15 июля 2022
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