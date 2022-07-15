Ал. Мостовой: после победы в Суперкубке над «Спартаком» «Зенит» может недооценить «Химки»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2022 «Химки» — «Зенит».

«В конце прошлого чемпионата «Химки» многим давали бой. Думаю, что матч первого тура с «Зенитом» не станет исключением. Это первая игра сезона, «Химки» играют дома, поэтому кровь из носа они будут стараться. «Зенит» сейчас находится в эйфорическом настроении после победы в Суперкубке над «Спартаком». И, как часто бывает после таких матчей, команда просто может недооценить соперника», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сегодня, 15 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 подмосковные «Химки» встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.