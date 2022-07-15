Одна из главных звёзд женского Евро-2022 получила травму и покинула поле на костылях

Футболистка сборной Франции Мари-Антуанетт Катото получила травму колена в матче 2-го тура группового этапа женского Евро-2022 с Бельгией (2:1). Одна из главных звёзд женского чемпионата Европы покинула поле на костылях.

Катото получила повреждение в игровом эпизоде на 13-й минуте матча Франции с Бельгией. В ближайшее время футболистка должна будет пройти обследование, и тогда станет известна степень тяжести её травмы.

Напомним, ранее Катото вошла в пятёрку основных претенденток на женский «Золотой мяч» по версии Eurosport. Главный претендент – испанка Алексия Путельяс из «Барселоны». Второе место в рейтинге – у австралийки Сэм Керр, выступающей за «Челси», а замыкает тройку француженка Венди Ренар из «Лиона». В топ-5 также вошли Ада Хегерберг из «Лиона» и Мари-Антуанетт Катото из «ПСЖ».

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