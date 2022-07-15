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Федотов — о бане УЕФА: международные законы не работают, на какую демократию ссылаться?

Федотов — о бане УЕФА: международные законы не работают, на какую демократию ссылаться?
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о запрете выступать в еврокубках, наложенном на российские клубы.

«Главная мотивация без еврокубков — наши родные и близкие, наши болельщики, которые разбросаны по всему миру. Когда мы выигрываем и получаем смс со всех уголков планеты — это лучшая мотивация. Всё остальное — обстоятельства. Да, еврокубки отсутствуют, чему мы выражаем недоумение. Это отсутствие спортивного принципа. Где основания для отстранения? Спорт — вне политики. Есть примеры независимых организаций — тот же большой теннис. Это очень серьёзный прецедент, что перестали работать международные законы. О чём тут говорить? На какую демократию ссылаться?» — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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