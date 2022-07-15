В «Локомотиве» рассказали, что форвард Иван Игнатьев находится на просмотре в клубе

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что нападающий Иван Игнатьев находится в стане железнодорожников на просмотре.

«Что касается Игнатьева, он в течение четырёх дней на нашей базе. Последние два дня он тренировался с командой. Хотим посмотреть, в каком состоянии находится Ваня, что он может показать. Детали пока не обсуждали. Не люблю вникать в какие-то истории. Конечно, обезопасим клуб и пропишем детали в контракте. Но я пообщался с Игнатьевым, он отличный парень», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Игнатьев — воспитанник «Краснодара». В 2020 году «Рубин» выкупил его контракт за € 7 млн. В 40 матчах за казанскую команду нападающий забил три гола и отдал три результативные передачи.