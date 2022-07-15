Созин: некоторым деятелям из Госдумы надо прекратить наезжать на Алаева за крымский футбол

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о решении не проводить Кубок лиги. Он отметил, что действия исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева оказывают положительный эффект на российский футбол.



«Решение по Кубку лиги мне абсолютно понятно – Алаев вчера всё грамотно разложил. Вообще, это повод лишний раз напомнить, что его выбор на пост и. о. президента РПЛ – абсолютно правильный. И этой приставки он должен лишиться. Да, Ашот Хачатурянц здорово наладил финансы, но если у вас есть вопросы по спорту – это к Алаеву. Он давно в футболе, у него все взвешенно и объяснимо.



А некоторым деятелям из Госдумы надо прекратить наезжать на него за крымский футбол. Я читал эти слова депутатов про «антигосударственную позицию». Ничего антигосударственного тут нет. Такие высказывания делаются абсолютно некомпетентными людьми ради того, чтобы выслужиться. Алаев не ставил под сомнение территориальную принадлежность республики, но футбол – это другое, в нём есть свои законы, в которых будущий президент РПЛ разбирается получше говорящих голов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.