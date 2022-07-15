Булыкин рассказал, в каком случае Баринов может стать легендой «Локомотива»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение полузащитника Дмитрия Баринова остаться в московском «Локомотиве».



«Видимо, в «Локомотиве» договорились с Бариновым. С другой стороны, может быть, такое долгое пребывание игрока в клубе и тормозит развитие Баринова. Но нужно искать плюсы в данной ситуации: если Дмитрий не ставит перед собой цель уехать в Европу, то он может стать легендой «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

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