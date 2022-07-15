Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин рассказал, в каком случае Баринов может стать легендой «Локомотива»

Булыкин рассказал, в каком случае Баринов может стать легендой «Локомотива»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал решение полузащитника Дмитрия Баринова остаться в московском «Локомотиве».

«Видимо, в «Локомотиве» договорились с Бариновым. С другой стороны, может быть, такое долгое пребывание игрока в клубе и тормозит развитие Баринова. Но нужно искать плюсы в данной ситуации: если Дмитрий не ставит перед собой цель уехать в Европу, то он может стать легендой «Локомотива», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Дмитрий является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

Новость по теме
Мещеряков оценил решение Баринова остаться в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022