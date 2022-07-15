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Наумов — о Баринове: если и уходить из «Локомотива», то только в Европу

Наумов — о Баринове: если и уходить из «Локомотива», то только в Европу
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу решения полузащитника Дмитрия Баринова остаться в стане железнодорожников. Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможном уходе футболиста из московского клуба.

«Наверное, у Баринова не было предложений. Если и уходить из «Локомотива», то только в Европу. Причём ему нужен не низкосортный клуб: нужна команда высокого уровня. Дмитрий же игрок сборной, играет большую роль в российском футболе. Если таких предложений нет, то надо оставаться в «Локомотиве».

Диме не стоит расстраиваться. Сейчас новый этап РПЛ нужно провести на высоком уровне — в таком случае будут предложения!» — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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