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Шамиль Газизов прокомментировал переход Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат»

Шамиль Газизов прокомментировал переход Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал переход нападающего Гамида Агаларова в «Ахмат».

«Что касается выбора «Ахмата», то на сегодня это наш совместный проект. Это удачная для нас сделка и проект для Гамида. Поэтому будем двигаться дальше», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее грозненский «Ахмат» объявил о переходе нападающего Гамида Агаларова из «Уфы». 21-летний форвард подписал с клубом контракт сроком на три года. Агаларов будет выступать за «Ахмат» под 77-м номером. Уже сегодня вечером он проведёт первую тренировку с новой командой.

Напомним, форвард в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с 19 голами. «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела в Первую лигу.

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